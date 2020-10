신동근 "하태경, 공무원 피격사건 왜곡 선두" vs 하태경 "정부, 책임 회피 위해 '월북론' 주장"

[아시아경제 김연주 기자] 신동근 더불어민주당 최고의원이 5일 북한군의 총격을 받고 숨진 해양수산부 공무원의 월북 여부와 관련, 정부가 책임 회피 목적으로 월북론을 꺼냈다고 비판한 하태경 국민의힘 의원을 겨냥해 "대한민국 제1야당의 3선 중진의원으로서 책임 있게 발언해야 한다"고 일침을 가했다.

신 최고위원은 이날 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에 참석해 "하 의원은 친북과 반북이라는 흑백논리에서 한치도 벗어나지 않은 듯한 의심을 하게 된다"면서 이같이 말했다.

그러면서 "북한의 우리 공무원 피격사건과 관련해 국민의힘이 필요하다면 짜집기와 오독 그리고 왜곡을 일삼고 있고 하 의원이 그 선두에 서 있다"고 지적했다.

이어 "생명공학자가 유전자가위로 유전자를 조작하듯이 정치공학자로서 사실을 취사 선택해 진실을 창조할 수 있다고 생각하고 있다"며 "국민의힘은 국방부 발표 중에서 북한의 공무원 사살과 시신 훼손은 받아들이면서 월북을 외면하는 이중적 태도를 보이고 있다"라고 주장했다.

신 최고위원은 "해경이 중간수사를 발표하기 이전에 국방부의 공식 입장 발표가 있었고 그 안에 피격 공무원이 월북하려 했고, 북한군에게 사살당했으며 시신을 훼손당했다고 했다"며 "다른 문제도 아니고 안보 문제에 대해 편의적이고 멋대로의 태도가 가당키나 하냐"고 반문했다.

그러면서 "국민의힘이 그렇기 때문에 확증편향으로 혹세무민만 하고 있다는 비판을 듣는 것"이라고 일갈했다.

앞서 하 의원이 지난 3일 페이스북을 통해 "이번 서해 사건에서 한국 정부는 결정적 물증도 없이 실종 공무원을 월북자로 규정했다"며 "정부가 자기 책임 줄이기 위해 꺼낸 월북론은 희생자를 두 번 죽이고 남북관계도 악화시키고 있다"고 주장한 바 있다.

하 의원은 "문재인 대통령은 북한의 대미 관계 개선과 국제사회 편입을 더 어렵게 만들고 있다"며 "친북 노선을 추구하는 듯 보이지만 실상은 북한을 더 왕따로 만들고 있다"고 했다.

이를 두고 신 최고위원은 "대통령이 책임을 피하기 위해 월북으로 몰아가고 있고, 결과적으로 북한을 더 나쁘게 만든 반북 행위를 하고 있다는 식의 주장을 했다"라며 "월북이 아니어야 한다는 하 의원에 소망에 맞춰 정부가 사실을 왜곡했어야 했냐"고 반문했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr