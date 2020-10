현대차, 이시간 주가 +3.92%.... 최근 5일 개인 43만 17주 순매수

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 186,500 전일대비 8,000 등락률 +4.48% 거래량 1,258,903 전일가 178,500 2020.10.05 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 강보합… 4거래일 연속 회복 흐름현대차, 자동차 대표주 테마 상승세에 2.46% ↑외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 close 는 5일 오전 9시 30분 현재 전일보다 3.92% 오른 18만 5500원에 거래되고 있다. 거래량은 111만 5749주로 전일 거래량 대비 79.75% 수준이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 186,500 전일대비 8,000 등락률 +4.48% 거래량 1,258,903 전일가 178,500 2020.10.05 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 강보합… 4거래일 연속 회복 흐름현대차, 자동차 대표주 테마 상승세에 2.46% ↑외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 close 는 국내 1위의 완성차 업체로 알려져 있다.

9월 29일 한국투자증권의 김진우 연구원은 '현대차 노사, 2년 연속 무파업 임금협상 타결. 영원할 줄 알았던 고임금 강성노조 리스크도 이젠 약활될 조짐이 보임. 직원 인구구조 변화는 정량적으로는 인건비 절감을 가져오고 정성적으로는 노조의 문화 변화로 이어짐. 직원수 감소와 세대별 구성비가 달라졌기 때문. 강성 투쟁 일변도였던 과고 노조 문화도 민주화 세대의 자리를 90년대생이 매우면서 변화가 예상됨. 이러한 리스크 약화는 이익 개선과 멀티플 상승을 가속화할 전망임. '이라며 현대차의 목표가를 22만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 현대차를 43만 17주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 19만 7606주 순매도, 24만 8485주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr