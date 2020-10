이철우 경북도지사, 정부에 마스크 생산인증·수출제도 개선 건의

4일 열린 중대본 회의에서…"국내 수급 안정적인데도 1일 생산량 30%만 수출 제한"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 이철우 도지사가 4일 개최된 '코로나19 중앙재난안전대책본부 회의'에 참석, 정세균 국무총리에게 도내 신설 마스크 생산업체의 인증 절차와 마스크 수출 허가 관련 제도개선을 건의했다고 밝혔다.

이 지사는 "경북지역은 섬유산업이 발달된 곳이어서 마스크를 생산할 수 있는 원단확보가 용이하고, 마스크 생산의 공장 전환이 쉽다"며 지역적 특성을 강조했다.

그러면서 "생산 업체의 마스크 인증에 절차와 시간이 많이 소요되는 탓에, 생산된 마스크의 수출 수요가 많음에도 불구하고 수출량은 1일 생산량의 30%만 수출이 가능한 상태"라며 국내 마스크 수급 상황에 맞게 기준을 완화해 줄 것을 건의했다.

이 지사는 "구미지역의 경우 마스크 생산 업체가 50여곳 정도로 식약처의 마스크 인증 지연 및 산업부의 해외 판로 제한으로 업체들이 어려움을 겪고 있다"면서 "국내 마스크 수급동향이 안정적인 만큼, 수출허가의 조건도 변해야 한다"고 강조했다.

이에 대해 정세균 국무총리는 "코로나19 안정에 마스크 업계가 기여한 공이 크다"면서 "국내 마스크 기업 보호차원과 코로나로 인해 국내 기업들의 수출이 부진한 것을 감안해 식약처와 산업부에서 적극적으로 검토해 달라"고 주문했다.

