외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다.

4일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 28일부터까지 29일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1066억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1291억원을, 코스닥시장에서는 223억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 654,000 전일대비 28,000 등락률 +4.47% 거래량 677,451 전일가 626,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 매수세에 2320대 상승 마감코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까 close 이었다. 외국인은 지난주 LG화학을 1182억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 1,500 등락률 +1.82% 거래량 4,707,898 전일가 82,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 대형 반도체 회사에서 일냈습니다! 상생펀드 출자! 혜택받자!외국인 9월에 SK하이닉스 9340억원 순매수…주가 12% 상승실적 회복 기대감 SK하이닉스…업황 저점 지나는 중 close 를 956억원 사들였다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 178,500 전일대비 3,000 등락률 +1.71% 거래량 1,475,249 전일가 175,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 "트럼프 코로나19 확진 등 혼란에도…경기부양책이 증시 버팀목 될 것"내년 코나N·아반떼N 나온다…현대차, 고성능 라인업 강화현대차, '수소전기차·수소연료전지' 수출 본격화 close (517억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 806,000 전일대비 7,000 등락률 +0.88% 거래량 76,019 전일가 799,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 엔씨, 신입사원 공채 실시…게임 개발 등 20개 부문[클릭 e종목] 주춤하는 엔씨소프트, 내년부터 달린다엔씨 음성합성 기술, 국제학회 논문 발표 close (188억원), 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 7,000 등락률 -5.24% 거래량 3,151,057 전일가 133,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 12월 거래소 지수 정기변경, 편입 예상 종목은신풍제약, 주가 12만 5500원.. 전일대비 -5.99%씽크풀 AI 투자연구의 결정체, 라씨매매신호! 미래에셋대우 로보픽 서비스에 런칭 close (175억원), LG화학우 LG화학우 051915 | 코스피 증권정보 현재가 320,500 전일대비 20,500 등락률 +6.83% 거래량 101,992 전일가 300,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관·외국인 매수세에 1.6%대 상승마감 코스피, 외국인·기관 '쌍끌이'에 1%대 상승…코스닥은 3% 올라코스피, 외인·기관 매도세에 2027.90으로 하락 출발 close (174억원), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 76,100 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 410,328 전일가 76,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 공정위원장, 삼성에 "2차이하 협력사까지 상생" 당부'반짝' 반등하던 면세업계, 다시 코로나 찬물신라스테이 천안, 확진자 방문에 임시휴업…내일 운영 재개 close (157억원), 코스맥스(125억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 260,400 전일대비 4,400 등락률 +1.72% 거래량 692,548 전일가 256,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 진단키트株, 3분기 최대 실적 기대감 '솔솔' 코스피, 기관 매수세에 2320대 상승 마감씨젠, 최근 5일 개인 2만 2468주 순매수... 주가 26만 원(+1.56%) close (109억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,400 전일대비 200 등락률 +0.99% 거래량 1,687,668 전일가 20,200 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 산업부 국감 D-3…신재생·전기요금 등 주목"한국전력, 연간배당 매력에 주목할 때"산업장관, 추석 맞아 전력설비 현장 안전점검 close (96억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,503,563 전일가 58,200 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 대형 반도체 회사에서 일냈습니다! 상생펀드 출자! 혜택받자!"트럼프 코로나19 확진 등 혼란에도…경기부양책이 증시 버팀목 될 것"'화웨이 제재'에 글로벌 스마트폰 업계 지각변동 예고 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1752억원 순매도했다. 이어 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 38,450 전일대비 200 등락률 +0.52% 거래량 4,654,876 전일가 38,250 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 김동관, 한화솔루션 사장 승진…한화그룹, 계열사 대표 인사 단행(종합)[속보] 한화3세 김동관 사장 승진…한화그룹 인사 단행[특징주] 니콜라 리스크에도…한화솔루션 5%↑ close 을 515억원 팔았다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 2,500 등락률 +0.98% 거래량 686,838 전일가 255,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일셀트리온, 셀트리온헬스케어와 2523억 규모 공급계약백신 11번째 임상 3상 돌입! 연간 20억회 이상 생산한다! 최대 관련주는? close (415억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,129,484 전일가 87,700 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 동반 상승 출발...코스피 '2330선' 등락[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일셀트리온, 셀트리온헬스케어와 2523억 규모 공급계약 close (407억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 50,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,656,730 전일가 50,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서삼성전자우, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.6%...코스피· 코스닥지수 1%대 상승 출발 close (392억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 5,000 등락률 +2.22% 거래량 421,193 전일가 225,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 2212억 규모 자사주 취득 결정코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (313억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 1,400 등락률 +3.08% 거래량 1,721,133 전일가 45,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 현대차, '세계 최대 전기차 시장' 중국 사로잡을 청사진은기아차, 국내 전 공장 생산 재개기아차 K5 인포테인먼트 UX, 獨디자인 어워드 특별상 수상 close (257억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 37,550 전일대비 650 등락률 -1.70% 거래량 1,950,270 전일가 38,200 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 올해 보험사 CEO들, 연임은 '그림의 떡'외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서저금리 늪에 빠진 금융지주…주가 연일 내리막길 close (238억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 364,500 전일대비 4,500 등락률 -1.22% 거래량 612,054 전일가 369,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 플랫폼법 쟁점 '지위남용' 구체화…어기면 위반액 2배 과징금네이버-카카오, 글로벌 OTT와 '맞짱'페이·뱅크도 상장 정조준…'핀테크 공룡'으로 나아가는 카카오 close (233억원), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 43,100 전일대비 2,600 등락률 +6.42% 거래량 2,555,118 전일가 40,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 두산퓨얼셀, 검색 상위 랭킹... 주가 4.25%누렇게 바랜 그린뉴딜주계속 말씀드리자나요! 수소 중요하다고! “두산퓨얼셀” 두각! close (196억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

연휴 후 증시는 횡보세를 보일 것으로 전망된다. 김용구 삼성증권 연구원은 "10월 코스피는 2250포인트에서 2400포인트에서 횡보 등락할 것"이라며 "미국 대선 관련 글로벌 정치 불확실성 확대와 나스닥 기술주 균열 심화가 국내외 증시의 교란요인으로 작용할 것"이라고 분석했다. 김 연구원은 "반전의 트리거는 미국 의회 내 추가 부양책 관련 합의와 무역협상 재개에 따른 G2(미국과 중국) 통상마찰 리스크 소강전환 등이 해당하나 예측불가의 현 대선 판세를 고려할 경우 관련 정치 불확실성의 쾌도난마식 해소 가능성은 미미하다"고 덧붙였다.

