귀성길 정체 해소…서울→부산 4시간30분

추석 당일 귀성·귀경 양방향 늦은 밤까지 정체 전망

[아시아경제 이진규 기자] 추석 연휴 첫날인 1일 저녁 전국의 주요 고속도로에서 차량 정체가 대부분 해소됐다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 8시30분 기준 경부고속도로 부산·서울 양방향은 정체 구간 없이 원활한 소통을 보이고 있다.

서해안고속도로와 영동고속도로, 중부고속도로 등에서도 차들이 제 속도를 내고 있다.

이날 오후 9시 기준 승용차로 서울요금소에서 부산까지 4시간30분이 걸릴 것으로 예상되고 있다. 같은 기준 광주까지 3시간20분, 대구까지 3시간30분, 대전까진 1시간30분 소요될 것으로 보인다.

한편 추석 당일인 1일에는 귀성 방향으로 오전 6~7시, 귀경 방향으로는 오전 9~10시부터 정체가 시작될 것으로 전망된다. 도로공사 측은 "이날은 연휴 중 가장 많은 차량이 도로를 이용하면서 양방향 모두 오전부터 늦은 밤까지 혼잡이 극심할 것으로 보인다"고 전했다.

