[아시아경제 이민지 기자] 덴티스 덴티스 261200 | 코스닥 증권정보 현재가 1,740 전일대비 5 등락률 +0.29% 거래량 1,117,389 전일가 1,735 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 덴티스, 주가 1870원 (-3.61%)… 게시판 '북적'덴티스, 커뮤니티 활발... 주가 -1.67%.덴티스, 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승세에 23.94% ↑ close 는 29일 1억9600만원 규모로 자기주식 처분 결정을 했다고 공시했다.

회사 측은 “임직원에 대한 상여금 지급 목적을 위해 11만3479주를 처분한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr