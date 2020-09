코스피, 기관 매수세에 2320대 상승 마감

[아시아경제 박지환 기자] 추석 연휴 전날인 29일 코스피는 기관들의 나홀로 매수세에 힘입어 상승 마감했다.

이날 코스피는 전날보다 0.86%(19.81포인트) 오른 2327.89로 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 23.43포인트(1.02%) 오른 2331.51로 시작한 이후 2330선을 사이에 두고 등락을 거듭했다.

코스피 시장에서는 개인과 외국인이 각각 612억원, 714억원 순매도했다. 기관은 나홀로 1414억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목들 중에선 등락이 엇갈렸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 1,500 등락률 +1.82% 거래량 4,478,226 전일가 82,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 유진테크, SK하이닉스와 190억 규모 장비 공급 계약코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까 close (1.82%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 654,000 전일대비 28,000 등락률 +4.47% 거래량 655,851 전일가 626,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까국내 증시, 동반 상승 출발...코스피 '2330선' 등락 close (4.47%) 등이 올랐다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 2,000 등락률 -0.67% 거래량 648,923 전일가 298,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까국내 증시, 동반 상승 출발...코스피 '2330선' 등락 close (-0.67%)와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 364,500 전일대비 4,500 등락률 -1.22% 거래량 584,592 전일가 369,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 카카오 계열사의 두번째 주자! 지금 공개 합니다! 몸값만 10조원!추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까몸값 '10兆' 카카오페이 상장 착수…카카오 줄상장 본격화 close (-1.22%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,448,000 전일대비 21,000 등락률 -1.43% 거래량 24,152 전일가 1,469,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락그늘 커지는 화장품株…LG생활건강·코스맥스만 웃을까 LG생활건강, '후 비첩 연향세트' 선봬 close (-1.43%) 등은 내렸다.

코스닥 지수도 전장보다 12.24포인트(1.46%) 오른 848.15로 상승 마감했다. 지수는 전장보다 8.78포인트(1.05%) 상승한 844.69로 출발한 이후 상승폭을 소폭 확대하는 흐름을 유지했다.

코스닥 시장에서는 개인 투자자들이 장을 이끌었다. 개인은 843억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 594억원, 202억원 순매도했다.

코스닥 시총 상위 10개 종목들 중에서는 대다수 종목이 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 260,400 전일대비 4,400 등락률 +1.72% 거래량 668,124 전일가 256,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 최근 5일 개인 2만 2468주 순매수... 주가 26만 원(+1.56%)코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락국내 증시, 동반 상승 출발...코스피 '2330선' 등락 close (1.72%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 180,300 전일대비 2,300 등락률 +1.29% 거래량 213,279 전일가 178,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선개인·외인 매수에 2300선 회복…코스닥 820선 위로 close (1.29%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,200 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락국내 증시, 동반 상승 출발...코스피 '2330선' 등락카카오게임즈, 주가 5만 4600원.. 전일대비 6.64% close (9.77%) 등이 상승했다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 144,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 144,800 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 제넥신, 주가 14만 1100원.. 전일대비 3.45%외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서글로벌 증시 조정에 韓증시도 휘청…코스피 2.6% 급락 close 의 경우에는 나홀로 1.38% 하락했다.

