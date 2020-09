[아시아경제 이민우 기자] 서전기전 서전기전 189860 | 코스닥 증권정보 현재가 3,060 전일대비 125 등락률 +4.26% 거래량 196,073 전일가 2,935 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 서전기전, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 6.43% ↑서전기전, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 5.26% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일 close 은 행정안전부 국가정보자원관리원과 89억원 규모의 국가정보자원관리원 대구센터 배전반 납품 계약을 체결했다고 29일 공시했다.

