박기영 산업통상자원부 통상차관보(오른쪽)가 29일 오전 9시10분 서울 포시즌스호텔 더마켓키친홀에서 그렉 핸즈 영국 국제통상부 통상정책 담당 장관(차관급)과 면담을 했다.

한-영국 자유무역협정(FTA), 세계무역기구(WTO) 및 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 이니셔티브, 영·유럽연합(EU) 협상 동향 등을 논의했다.

