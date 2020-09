안철수 “특권·반칙과 싸워 승리하고…국민속으로 달려갈 것”

"제게는 세상의 변화를 바라는 국민의 마음이 힘"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 29일 “저는 정의와 공정의 적 그리고 특권과 반칙의 편과 싸워 반드시 승리하겠다”며 “국민의당이라는 이름이 국민의 자랑이 될 때까지 쉬지 않고 개혁의 길로, 국민 속으로 달려가려고 한다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 자신의 유튜브 채널에 올린 추석 인사에서 “제게는 세상의 진정한 변화를 바라는 보통 국민의 마음이 힘이고 기적”이라며 이같이 말했다.

안 대표는 “추석을 맞아 여러분께 위로와 감사의 인사를 드리고 싶다”며 “어느 때보다도 추석이 쓸쓸하다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 가족과 만나지도 못하게 하고, 경제를 너무 힘들게 하다 보니 추석이 잘 실감이 나지 않는다”고 밝혔다.

안 대표는 “예년처럼 직접 정담을 나눌 순 없어도 따뜻한 마음과 마음으로 서로 온기를 나누는 명절이 되길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr