28일 서울시의회에서 코로나19 확진자가 발생해 의원회관이 잠정 폐쇄됐다. 시의회 본관도 필수인원을 제외하고 모두 재택근무에 들어갔다. 현재 역학조사관 파견을 요청한 상태이며, 향후 방역당국의 밀접접촉자 확인 및 검사 외에도 동일층 근무자 등 대상으로 보건소에서 코로나19 검사를 실시할 예정이다. 사진은 이날 시의회 의원회관. /문호남 기자 munonam@

