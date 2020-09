문재인 대통령, 윤지훈 인사비서관 내정…청와대 국정상황실 행정관 등 역임

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 신임 인사비서관에 윤지훈 선임 행정관이 내정됐다.

강민석 청와대 대변인은 28일 "문재인 대통령은 오늘 대통령비서실 인사비서관에 윤지훈 인사비서관실 선임행정관을 내정했다"고 밝혔다.

윤 비서관은 1975년생으로 서울 한성고와 연세대 신학과를 졸업했다. 성공회대 사회학 석사, 성공회대 사회학 박사수료 등의 경력이 있다.

윤 비서관은 청와대 인사비서관실 선임행정관, 국정상황실 선임행정관, 비서실장실 행정관과 국회의원 보좌관 등을 역임한 인물이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr