'추석 선물' 더 이상 미루지 말자! 벨레다→키엘 '추석 선물세트'

벨레다 '온 가족 친환경 추석 선물 세트'

키엘 '스테디셀러의 추석 한정판'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 아직 추석 선물을 준비하지 못하고 늑장 중이라면 이제 더 이상 미루지 말고 서두르자. 소중한 사람을 위해 정성을 담은 뷰티 선물 세트 두 가지를 꼽았다.

벨레다, 아이부터 어르신까지 친환경 추석 선물 세트

100년 전통의 스위스 No.1 내추럴 뷰티 브랜드 벨레다(WELEDA)가 이번에 출시한 추석 선물 세트는 ‘비타민 바디 케어 세트’, ‘탄력 바디 케어 세트’, ‘베이비 스킨케어 세트’, ‘자연 유래 치약 세트’까지 총 4종으로 구성됐다.

벨레다 바디 케어 세트는 씨벅쏜 바디 라인으로 구성된 ‘비타민 바디 케어 세트’와 포메그래넛 바디 라인으로 구성된 ‘탄력 바디 케어 세트’ 2종으로 출시됐다. 각 세트는 바디 워시, 바디 로션, 핸드 크림 3개의 제품으로 구성되어 건조한 손 끝부터 발 끝까지 케어가 가능하다.

벨레다가 자랑하는 자연 유래 치약 3종을 한데 모아 구성한 ‘자연 유래 치약 세트’도 주목할 만하다. 가장 순한 ‘플랜트 치약’, 구취 제거에 효과적인 ‘카렌듈라 치약’, 잇몸 건강에 도움이 되는 ‘라타니아 치약’까지 선물하기 좋은 특별한 패키지에 담아 판매한다.

귀여운 조카의 선물을 준비한다면 벨레다 ‘베이비 스킨케어 세트’가 제격. 유기농 카렌듈라 성분으로 생후 1일부터 안심하고 사용 가능한 벨레다 카렌듈라 베이비 라인에서 가장 기본이 되는 제품 2종을 선물 세트로 구성했다.

‘키엘 러브스 코리아’ 추석 한정판 수분 크림 출시, 선물 포장 서비스

1851년 조제 약국에서 출발한 뉴욕 코스메틱 브랜드 키엘이 민족 최대의 명절 추석을 맞아 오직 국내에서만 만나 볼 수 있는 ‘키엘 러브스 코리아’ 울트라 훼이셜 크림 한정판을 출시한다.

‘키엘 러브스 코리아’는 세계 주요 국가 및 도시의 축제 또는 문화 행사를 상징하는 고유한 디자인을 담아 지역 한정으로 출시하는 ‘2020 키엘 러브스 프로젝트’로 올해는 추석을 모티브로 한 디자인의 울트라 훼이셜 크림을 선보인다. 한복, 송편, 강강술래 등 한국을 상징하는 요소와 키엘의 헤리티지가 함께 어우러진 특색 있는 일러스트를 담아 소장 가치를 높였으며, 특별한 선물 포장 서비스를 제공해 추석 선물로도 제격이다.

최정화 기자(라이킷팀) choijh@asiae.co.kr