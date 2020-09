[아시아경제 이동우 기자] 대우조선해양은 2017년 사채권자 집회 결의 후 출자 전환에 참여하지 않은 회사채 투자자를 대상으로 다음달 13~14일 양일간 주식 청약을 받는다고 25일 밝혔다.

대우조선해양은 재무구조 개선을 목적으로 2017년 사채권자 집회를 열고 회사채 보유분 50% 이상을 주식으로 출자 전환하기로 결의했다.

현재까지 7051억원의 회사채가 주식으로 전환됐고 전환되지 않은 채권 규모는 114억원이다.

