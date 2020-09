“전쟁에는 전략 필요…전술만으로는 진다”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 25일 국민의힘을 겨냥해 “최근 벌어지고 있는 문재인 정권의 폭정(暴政)과 난정(亂政) 상황에 야당의 대처가 참 아쉽다”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “전투에는 전술이 필요하지만 전쟁에는 전략이 필요하다”며 “전략 없는 전술만으로 개별전투는 이길지 모르나 전쟁에는 진다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “전쟁에 이기기 위해서는 많은 병사가 필요 하지만 적은 병사만으로도 전략만 잘 짜는 장수가 있으면 그 전쟁을 이기는 전쟁으로 이끌어 갈 수 있다”고 강조했다.

