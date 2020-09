속보[아시아경제 허미담 기자] '상온 노출' 사고로 사용이 중지된 인플루엔자(독감) 백신중 일부 물량이 시중에 유통된 것으로 드러났다.

25일 방역당국과 의료계에 따르면 정부와 백신 조달 계약을 맺은 신성약품이 지난 21일까지 일선 병원과 보건소로 배송한 독감 백신 가운데 일부가 실제 접종에 쓰인 것으로 알려졌다.

질병관리청은 이런 사실을 확인하고 유통된 물량과 접종 인원을 확인하고 있다.

정부는 전날까지 500만 도즈 가운데 시중에 유통된 물량은 없다고 설명해왔다.

