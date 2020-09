신한퓨처스랩, 유니콘 기업 발굴 위한 'S-유니콘 프로그램' 실시

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융그룹의 스타트업 엑셀러레이터 프로그램인 신한퓨처스랩은 25일 유니콘 기업 발굴을 위한 'S-유니콘 프로그램'을 실시한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 신한금융이 신한퓨처스랩 동문 기업을 대상으로 중소벤처기업부에서 주관하는 'K-유니콘 프로젝트'에 참여할 기업을 선발해 성장 단계별로 체계적인 솔루션을 제공함으로써 차세대 유니콘으로 성장할 기회를 제공하기 위해 기획됐다.

신한금융은 이번 프로그램에 참여하는 기업을 대상으로 11월 말까지 ▲투자 유치 ▲법률, 인수합병(M&A), 인사·조직, 사업전략에 대한 멘토링 ▲중소기업벤처부 주관 K-예비유니콘 특별보증 신청 등 3가지 과정 전반에 대한 컨설팅을 제공할 계획이다.

또 이번 프로그램을 통해 중기부 'K-유니콘 프로젝트'에 선발된 기업들은 운영자금, 연구개발(R&D)자금, 시장개척자금 용도의 특별보증을 지원받을 수 있게 된다.

조용병 신한금융그룹 회장은 "신한퓨처스랩의 'S-유니콘 프로그램'이 유니콘을 꿈꾸는 많은 기업들에게 한 단계 더 도약할 수 있는 디딤돌 역할이 되길 바란다"며, "앞으로도 스타트업에 실질적으로 도움이 될 다양한 프로그램을 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편, 신한금융은 한국판 뉴딜 정책을 적극 지원하기 위한 금융의 뉴딜 정책인 '신한 네오(N.E.O.) 프로젝트'와 전국 단위의 혁신성장 플랫폼 구축 사업인 '신한 트리플-K 프로젝트', 금융권 최초의 스타트업 엑셀러레이터 프로그램인 '신한퓨처스랩' 등을 통해 新 성장 동력 발굴 및 생태계 조성에 앞장서고 있다.

신한금융은'신한퓨처스랩'을 통해 현재까지 총 51개 기업에 약 308억의 직간접 투자를 진행했으며, 102억원 규모의 원신한퓨처스펀드 2호를 조성하는 등 스타트업의 육성 및 발굴을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr