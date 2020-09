[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 추석 연휴를 맞아 영업점 휴무로 인한 고객 불편을 해소하고 고객들이 안심하고 고향에 다녀올 수 있도록 고객의 현금, 유가증권, 귀중품 등을 무료로 보관해주는 안심서비스를 실시한다고 25일 밝혔다.

안심서비스는 오는 28일부터 10월5일까지 전국 영업점 에서 실시하며 이용을 원하는 고객들은 9월 29일(화)까지 인근 영업점에 대여금고 보유 여부 및 보호예수 절차 등을 사전 문의 후 이용할 수 있다.

농협은행은 전국 194개 영업점에서 대여금고를 운영 중에 있으며 연휴 안심서비스 실시 기간 동안에는 이용수수료가 면제된다.

