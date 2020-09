오세훈 "뉴스 보며 눈을 의심…이 사람, 대한민국 대통령 맞나"

[아시아경제 이지은 기자] 오세훈 전 서울시장이 연평도 피습사건에 대해 "뉴스를 보며 눈과 귀를 의심한 날. 이 사람이 대한민국 대통령이 맞는가"라며 정부와 문 대통령의 대처를 비판했다.

오 전 시장은 24일 페이스북에서 "문 대통령에게 우리의 생명과 나라의 안위를 맡기고 의지해도 되는가"라며 "헌법준수와 국가보위를 맹세하고 취임한 그 대통령인가"라고 지적했다.

그는 "보고를 받고도 한마디 언급도 없이 종전선언과 평화만 강조한 마음의 근저에는 무엇이 있는가"라며 "진심으로, 일방적 굴종의 대가로 잠시 누리는 휴지기도 평화라고 믿고 싶은 것인가"라고 말했다.

오 전 시장은 "대통령의 판단력은 정상인가? 게다가, 명백한 증거도 없이 첫마디가 월북, 코로나라니"라며 "이틀이 지나도 하늘이 무너지는 가족에 대한 위로는 손톱만큼도 없었던 대통령의 무심함이 참으로 참담하여 분노했던 날"이라고 지적했다.

이어 "우리 군을 이 지경으로 만든 국군통수권자에게 묻는다"며 "대한민국에 주권이 있는가"라고 반문했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr