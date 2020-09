[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 골프장 여성 캐디 강제추행 혐의로 수사 중인 경기도 소속 5급 A팀장을 24일자로 직위 해제했다.

A팀장은 코로나19에 따른 사회적 거리두기 2.5단계 기간이었던 지난 13일 강원도 홍천의 한 골프장에서 사적 모임을 가진 데 이어 라운딩 도중 여성 캐디의 신체를 만져 수사기관으로부터 '강제추행' 혐의로 수사를 받아왔다.

경기도는 해당 팀장이 방역지침을 어긴 것은 물론 공직기강을 심각하게 훼손한 것으로 판단해 직위해제 했다고 설명했다.

도 관계자는 "코로나19로 방역을 위해 국민 모두가 희생하는 상황에서 모범이 되어야할 공무원이 해서는 안 될 일을 한 것은 결코 묵과할 수 없는 중대한 비위행위"라며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 무관용 원칙에 따라 엄중 문책했다"고 설명했다.

