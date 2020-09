국민연금, 삼광글라스 분할 및 분할합병 승인 안건 반대

[아시아경제 박형수 기자] 국민연금이 삼광글라스 삼광글라스 005090 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 1,600 등락률 -3.53% 거래량 53,961 전일가 45,300 2020.09.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-8일[e공시 눈에 띄네]코스피-13일3월 19일 코스피, 133.56p 내린 1457.64 마감(8.39%↓) close 임시 주주총회 안건 가운데 하나인 분할 및 합병·분할합병안에 대해 반대하기로 했다.

국민연금기금 수탁자책임 전문위원회는 24일 '제14차 위원회'를 열고 삼광글라스 분할계획서 승인 및 합병·분할합병계획서 승인에 대한 의결권 행사 방향을 심의했다.

삼광글라스는 오는 29일 임시주주총회를 열고 회사의 분할 및 합병·분할합병 안건에 대해 주주들로부터 승인을 받기로 했다.

위원회는 "합병 취지와 목적에 대해서는 공감하나 합병 비율, 정관 변경 등을 고려할 때 삼광글라스의 주주가치를 훼손할 우려가 있다"고 판단했다.

앞서 삼광글라스는 지난 3월 계열사인 군장에너지·이테크건설과의 합병 및 분할 합병을 결의했다. 삼광글라스 투자부문과 군장에너지, 이테크건설 투자부문 등 3사가 분할 및 합병하는 내용을 골자로 한다. 신설 합병법인이 지주사 역할을 맡는다. 삼광글라스의 유리사업부문과 이테크건설의 건설업 부문은 자회사로 본업에 집중하도록 했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr