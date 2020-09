[아시아경제 정동훈 기자] 자녀와 관련한 특혜 의혹을 받는 나경원 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원을 경찰이 최근 불기소 의견으로 검찰에 송치했다.

24일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 시민단체 민생경제연구소가 업무방해·배임·직권남용 등 혐의로 나 전 의원을 고발한 사건을 이달 22일 불기소 의견을 달아 서울중앙지검에 송치했다.

경찰은 이미 검찰에 고발된 사건으로 중복수사 우려가 있어 검찰과 협의를 거쳐 각하 의견을 달아 송치한 것으로 알려졌다.

민생경제연구소 등은 지난해 9월부터 12차례에 걸쳐 나 전 의원의 자녀 대학 부정 입학, 스페셜올림픽코리아 사유화 및 흥신학원 사학비리 의혹 등을 검찰·경찰에 고발했다.

