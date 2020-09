靑 NSC 긴급회의 "北, 저항 의사 없는 우리 국민 총격살해" 규탄 (종합)

북한군에 의한 공무원 희생 사건 대책 회의…"북한군 행위 국제규범과 인도주의 반하는 행동"

[아시아경제 류정민 기자, 김동표 기자] 청와대는 북한군이 우리 공무원을 총격 살해한 사건과 관련해 어떤 이유로도 정당화될 수 없다면서 규탄했다.

서주석 청와대 국가안전보장회의(NSC) 사무처장은 24일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "정부는 지난 21일 연평도 인근에서 실종된 어업지도원이 북한군에 의해 희생된 사건이 발생한 데 대해 깊히 애도한다"면서 "북한군이 아무런 무장도 하지 않고 저항의사도 없는 우리 국민을 총격으로 살해하고 시신을 훼손한 것은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 비판했다.

서 사무처장은 "북한군의 이러한 행위는 국제규범과 인도주의에 반하는 행동으로 우리 정부는 이를 강력히 규탄한다"면서 "북한은 이번 사건에 대한 모든 책임을 지고 그 진상을 명명백백히 밝히는 한편 책임자를 엄중 처벌해야 한다"고 주문했다.

서 사무처장은 "반인륜적 행위에 대해 사과하고 재발 방지를 위한 분명한 조치를 취해야 한다"면서 "우리 정부는 서해 5도를 비롯한 남북 접경지역에서의 경계 태세를 강화하고 국민 안전활동을 위해 필요한 모든 조치 할 것"이라고 다짐했다.

서 사무처장은 "앞으로 우리 국민의 생명과 안전을 위협하는 북한 행위에 대해서는 단호히 대응할 것임을 천명한다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr김동표 기자 letmein@asiae.co.kr