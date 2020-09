이상직 더불어민주당 의원이 24일 국회에서 이스타항공 사태와 관련한 입장을 밝히기 위해 회견장으로 들어서고 있다. 이스타항공 창업주인 이 의원은 대량해고 책임을 지고 민주당을 탈당했다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.