속타는 창원시…신세계 "창원 스타필드, 현재로서는 순위권 밖 사업"

창원시의회서 교통영향평가 사업 편의 논란 속 … 신세계 임원 "설립 시기 불투명"

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원시내 '노른자 땅' 옛 육군 39사단을 사들인 신세계그룹이 쇼핑몰 스타필드 창원점 건립 시기 등과 관련해 "아직 구체적 계획을 잡지 않은 상태"라고 전했다.

신세계그룹 관계자는 24일 기자와 통화에서 "스타필드 창원점은 현재로서는 순위권 밖의 사업지이고, 구체적인 계획을 잡은 바 없다"며 "스타필드 조성은 신세계 프라퍼티가 관여하고 있는데, 창원에는 아직 계열사 설립조차 논의되지 않고 있는 상황이라 설립 시기와 완공 시기도 불투명한 상태"라고 말했다. 이는 창원시에서 스타필드 건립이 본격화되고 있는 것처럼 알려진 것과는 다소 결이 다른 설명이다.

창원시는 스타필드 조성을 2023년까지 마무리 짓겠다고 공언해왔다. 스타필드 창원점은 지역상권을 침해한다는 반대여론에 부딪혔다가 지난해 10월 공론화위원회를 통해 찬성 71% 찬성, 반대 25%로 입점이 허용됐다. 공론화 과정을 거친 창원지역 첫 사례다.

창원시 관계자는 스타필드 건립 시기에 대한 신세계 측 언급에 대해 "사업을 할 의향이 있으므로 행정절차를 진행한 것이지만, 구체적인 시기는 (창원시도) 알 수 없다"며 "사업 건과 관련해서는 시가 함부로 예단하기 어렵다"고 말했다.

신세계는 2016년4월 육군 39사단이 이전한 후 대규모 아파트단지로 개발 중인 의창구 중동지구 상업용지 3만4000㎡를 750억원에 사들였다. 신세계는 이곳에 지하 8층 지상 7층 연면적 32만㎡ 규모로 '스타필드 창원'을 짓겠다는 계획을 추진 중이다.

한편 22일 열린 창원시의회 임시회 본회의에서 문순규 의원은 스타필드 창원점 교통평가 심의를 시가 부실하게 했다고 지적했다. 문 의원은 신세계가 200억원가량이 드는 입체교차로 설치 등을 수용하지 않았다는 점을 언급하며, 창원시가 사업자 편의를 봐줬다는 합리적인 의심이 든다고 몰아붙였다.

