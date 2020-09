文대통령 "코로나 함께 극복하자"…日스가 "K-방역 성과" 호평

한일 정상 첫 전화 통화

코로나 대응 공동협력 뜻

문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리가 24일 첫 전화 회담을 하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 협력하기로 했다고 청와대가 24일 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 "문 대통령은 오늘 오전 11시부터 20분간 스가 신임 총리와 전화 통화를 갖고 한일관계 발전 방안 및 한반도 정세에 대해 의견을 교환했다"면서 이같이 밝혔다.

문 대통령은 스가 총리가 제99대 일본 총리로 취임한 것을 축하하면서 "한일은 기본적 가치와 전략적 이익을 공유하는 가장 가까운 친구이자 동북아 및 세계평화와 번역을 위해 함께 나가야할 동반자"라고 평가했다.

이에 대해 스가 총리는 "한일 양국 관계가 과거사에서 비롯한 여러 현안들로 어려운 상황이지만, 문 대통령과 함께 양국관계를 미래지향적으로 구축해나가길 희망한다"고 화답했다.

양 정상은 특히 코로나19 극복을 위해 함께 협력하자는데 뜻을 모았다.

문 대통령은 "코로나19를 극복하고 포스트코로나 시대를 대비해야 하는 지금이야말로 양국이 협력하고 양국 국민들에게 꼭 필요한 힘과 위로를 줘야할 때"라고 말했다.

스가 총리는 "일본 역시 코로나 극복이 최대과제"라면서 "문 대통령의 리더십 하에 한국이 K-방역의 성과를 거두고 있다"고 평가했다. 이어 "코로나의 여러 과제를 함께 해결해나가기를 바란다"고 말했다.

문 대통령은 "코로나 상황이 조속히 안정돼 내년 도쿄올림픽이 성공적 개최되길 바란다"고 했고, 이에 대해 스가 총리는 감사의 뜻을 표명했다고 강 대변인은 전했다.

한일 정상의 통화는 지난해 12월 문 대통령과 아베 신조 전 총리의 통화 이후 9개월만이다.

