9개월만에 대화 나눈 韓日 정상…스가 "양국관계 방치해선 안돼"

문 대통령-스가 총리, 24일 첫 전화회담…스가 "일한, 일·미·한 연계 중요"

스가, 文대통령에 관계개선 계기 마련 필요성 언급…北 납치문제 해결 협조 요청

[아시아경제 정현진 기자] 문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리가 24일 첫 전화 회담을 하면서 9개월만에 양국 정상이 직접 대화를 나눴다. 스가 총리는 문 대통령과의 통화에서 악화된 한일 관계를 방치해서는 안된다면서 이를 회복할 계기를 만들어야 한다고 강조했다.

NHK방송 등에 따르면 문 대통령과 스가 총리는 이날 오전 11시부터 20분간 진행된 전화 회담을 했다. 문 대통령과 스가 총리가 각국 정상의 위치에서 직접 대화한 것은 이번이 처음이며, 한일 정상 간 직접 대화는 지난해 12월 중국에서 열린 한·중·일 정상회의 후 9개월만이다.

스가 총리는 회담이 끝난 뒤 일본 총리관저에서 기자들에게 "문 대통령이 총리 취임을 축하한다고 했고 그 이후 코로나19 문제를 비롯해 다양한 문제에 함께 노력하자는 이야기를 했다"고 밝혔다. 또 코로나19에 대해서도 협력하기로 했다면서 "한일 양국은 서로에게 중요한 이웃 국가이며 북한 문제를 비롯해 일한, 일·미·한의 연계가 중요하다"고 말했다.

스가 총리는 강제징용 배상 판결 문제 등으로 한일 양국 관계가 얼어붙고 있다는 점을 언급하며 문 대통령에 "매우 어려운 상황에 있는 양국 관계를 이대로 방치하면 안 된다"고 했다고 밝혔다. 이를 위해 한국 측이 일제 강점기 징용 판결을 둘러싼 문제 등에 적절하게 대응할 것을 요구했다면서 "여러 문제에 관한 우리나라(일본)의 일관된 입장에 토대를 두고 앞으로도 한국에 적절한 대응을 강하게 요구해 가고싶다"고 말했다.

또 스가 장관은 북한에 의한 일본인 납치 문제 해결을 위한 협력을 요청했고 이에 문 대통령이 지지를 표명했다고 니혼게이자이신문은 전했다.

한일 첫 전화 회담에 대해 가토 가쓰노부 일본 관방장관은 이날 오전 정례브리핑에서 이번 회담이 한국 측의 타진에 따라 이뤄진 것으로 알고 있다고 설명했다. 그는 "한국은 중요한 이웃나라로 북한 문제를 포함한 지역 안정을 위해 일한, 일·미·한의 연계가 필수적이라는 인식은 변하지 않는다"고 말했다.

이어 "다만 일본과 한국 사이에 '옛 조선반도 출신 노동자(강제징용 피해자)' 문제를 비롯한 어려운 문제점이 있는 것도 사실"이라면서 "이러한 문제에 대해 일관된 입장에 근거해 앞으로도 한국 측에 적절한 대응을 요구해 나가고 싶다"고 강조했다. 또 "기본적으로 (한일은) 무엇보다 이웃나라 관계이지만 개별적 문제에선 우리 주장을 확실히 밝히면서 한국 측에 적절한 대응을 촉구해 나갈 것"이라며 "(이는) 확실하게 지금까지와 같은 대응이라고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 문 대통령은 지난 16일 일본 총리에 취임한 스가 총리에게 "한일 관계를 더욱 발전시키기 위해 함께 노력하자"고 축하 서한을 보냈고, 이에 스가 총리는 "어려운 문제를 극복해 미래지향적 한일 양국 관계를 구축해 나가기를 기대한다"고 답했었다.

스가 총리는 취임 후 스콧 모리슨 호주 총리 , 도널드 트럼프 미국 대통령, 앙겔라 메르켈 독일 총리, 보리스 존슨 영국 총리 등과 각각 전화 회담을 했다. 시진핑 중국 국가주석과는 25일 전화 회담을 추진 중이라고 일본 외신들은 보도하고 있다.

