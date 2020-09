김종인 “제가 평가 안 해도…안철수 정치적 역량은 다 알 것”

국민의당과의 통합에 대해 “큰 효과 못 거둘 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비대위원장은 24일 안철수 국민의당 대표에 대해 “(안 대표의) 정치적 역량은 제가 평가하지 않아도 다른 사람들이 다 알 것”이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 방송기자클럽 초청 토론회에서 "처음에 그분한테 정치하고 싶으면 국회부터 들어가서 제대로 배워야 한다고 했더니 저를 보고 국회의원은 아무것도 하는 일이 없는 사람들인데 왜 자기보고 의원을 하라고 하느냐고 하더라"며 이같이 말했다.

김 위원장은 국민의당과의 통합 문제에 대해 “통합을 해서 무엇을 달성할 수 있겠느냐. 제가 보기에 큰 효과를 거둘 수 없다”며 "우리나라 정당이 서로 통합·합당해봤지만 제대로 성공한 예가 별로 없다"고 밝혔다.

김 위원장은 "지금 안 대표가 언론에 부각되기 때문에 관심이 있는 것처럼 생각하지만 제가 안 대표가 어떤 분인지 잘 안다"며 "안 대표 얘기는 국민의힘이 변화를 제대로 못했으니 관심이 없다고 한다. 우리가 굳이 그 사람들에게 관심을 갖고 합당할 생각을 할 필요가 없다“고 말했다.

