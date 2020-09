김종인 “朴탄핵, 법적상황 완료되면…당이름으로 공식 사과할 것”

“국민의힘, 태극기 부대와 직접 연관 없다”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비대위원장은 24일 박근혜 전 대통령의 탄핵과 관련해 "법적인 상황이 완료되면 공식적으로 당 이름으로 사과할 생각"이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 방송기자클럽 초청 토론회에서 "사실 비대위원장으로 들어오기 전에 국민의힘이 국민의 신뢰를 받고 변화된 모습을 보이려면 전직 대통령 두 분에 대해 당의 공식 사과를 하자는 얘기를 했다"며 이같이 말했다.

김 위원장은 “개인적으로는 비대위원장 취임과 동시에 전직 대통령에 대한 사과를 하려고 생각했다”며 “주변의 여러분들이 아직 법적인 문제가 끝나지 않은 상황에서 너무 성급하지 않으냐고 해서 지금까지 미루고 있는 것"이라고 밝혔다.

김 위원장은 태극기부대와의 관계에 대해 “솔직히 말해서 태극기 부대와 국민의힘과는 직접적인 연관이 없다고 생각한다”고 말했다.

김 위원장은 드라이브스루 집회에 대해서는 “방역과 관련해 집회를 자제해달라고 요구했기 때문에 정상적으로 사고하는 분들이라면 어느 정도 수긍했으리라 생각한다”며 “본인 스스로가 나는 상관없이 해야겠다고 하면 막을 방법이란 건 없다”고 밝혔다.

