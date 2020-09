속보[아시아경제 허미담 기자] 24일 서울시는 도봉구 창동 소재 노인요양시설인 예마루데이케어센터에서 집단감염이 발생해 관련 확진자가 15명 나왔다고 밝혔다.

박유미 서울시 재난안전대책본부 방역통제관은 "9월 22일 예마루데이케어센터 이용자가 최초로 확진된 후 직원과 이용자 15명에 대해 검사를 진행한 결과 14명이 확진됐다"고 밝혔다.

현재까지 직원 7명 중 6명, 이용자 8명 중 8명으로 14명이 추가 확진된 것으로 확인됐다.

