[아시아경제 유제훈 기자] 에어서울은 24일 오후 2시부터 국내선 전 노선에서 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 특가는 청주~제주, 김포~제주, 김포~부산 등 3개 노선을 대상으로 한다. 항공권 가격은 편도 총액운임 기준 청주~제주 7900원, 김포~제주 1만1900원, 김포~부산 1만1700원 부터다.

아울러 청주~제주노선에선 3만원 이상의 항공권을 구매할 경우 3000원 추가 할인쿠폰을 적용할 수 있다. 할인쿠폰은 에어서울 회원이라면 누구나 홈페이지서 내려받을 수 있다.

이번 특가 항공권은 오는 10월11일 까지 판매되며, 탑승기간은 10월8일부터 24일까지다.

한편 에어서울은 와이파이도시락 제휴이벤트도 진행한다. 에어서울 홈페이지 회원이라면 누구나 신청 가능하며, 하루동안 데이터를 무제한 이용할 수 있다. 자세한 내용은 에어서울 홈페이지 참조.

