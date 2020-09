정 총리 "10월1일부터 5개월간 가축전염병 특별방역기간"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 24일 "정부는 10월1일부터 5개월간을 특별방역기간으로 정해서 대대적인 방역조치를 시행한다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제114회 국정현안점검조정회의에서 '가축전염병 특별방역대책'과 관련해 이같이 말했다.

정 총리는 "코로나 K-방역이 주목받기 전, 우리는 가축전염병을 성공적으로 막아낸 성과가 있다"며 "AI는 지난 2년간 발생이 없었고, 구제역은 2019년 1월 발생 4일만에, 아프리카돼지열병도 2019년 9월 발생 23일만에 추가확산을 차단해 현재까지 농장 발생이 없다"고 설명했다.

이어 "하지만 해외에서는 AI와 구제역 발생이 여전하다. 우리 접경지역 야생 멧돼지에서도 ASF 바이러스가 여전히 발견되고 있다"며 "바이러스 활동이 활발해지는 겨울을 앞두고 다시 긴장의 끈을 조여야 하는 이유"라고 강조했다.

그러면서 "관계부처와 지방자치단체는 그간의 경험을 바탕으로 단 한 건의 가축전염병 발생도 허용하지 않겠다는 목표하에 철저한 방역에 임해 달라"고 주문했다.

정 총리는 생활물류 발전방안과 관련해 "우리의 물류 인프라를 확충하고 시스템을 첨단화하는 데 정책역량을 집중해야 할 때"라고 언급했다.

국가안전대진단 결과 및 향후 계획에 대해서는 "올해 국가안전대진단은 코로나 상황을 감안해 대상은 줄이되, 급경사지·어린이 보호구역 등 취약시설을 집중 점검하는 형태로 진행했다"며 "점검 결과 보완해야 할 사항들에 대한 후속 조치는 조속히 완료해 달라"고 지시했다.

아울러 "매년 실시되는 국가안전대진단이 기상이변을 고려하고 있는지 깊은 검토가 필요할 것"이라며 "행정안전부 등 관계부처는 기후변화와 관련한 재해상황까지 세심하게 반영해서 기존의 안전기준과 현장 대응체계들을 재점검해 달라"고 덧붙였다.

