속보[아시아경제 이광호 기자]김용범 기획재정부 제1차관은 24일 서울 명동 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에서 "4차 추경을 속도감 있게 집행해 민생 애로를 조속히 해소하는 데 주력하겠다"며 "지원금이 신속히 전달될 수 있도록 사업부처의 행정정보 등을 활용해 지급 대상자를 조속히 확정하고 간편한 신청·심사를 거쳐 추석연휴 전 최대한 집행하는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

