아모레퍼시픽, 환경부와 자원순환사업 협약

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 163,000 2020.09.24 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 화장품·정수기 등 방문판매원 수당 월평균 30만원"지금 투자해도 될까"…화장품株에 대한 엇갈린 시선에스트라, 30종 수분영양소 담은 에센스 출시 close (대표이사 회장 서경배)은 자원순환 사회 구축에 기여하기 위해 환경부와 고품질 투명 페트병의 화장품 용기화를 위한 자발적 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

정부 혁신과제인 ‘민관 협력을 위한 교류 강화’의 일환으로 추진한 이번 협약에서 아모레퍼시픽은 화장품 부문 최초 협업 기업으로 선정됐다.

협약에는 아모레퍼시픽이 해피바스, 프리메라 브랜드의 용기 제작에 재생원료를 우선 사용하고 향후 재생원료 사용 확대를 위해 지속해서 노력한다는 내용과 환경부, 티케이케미칼, 포장재재활용사업공제조합의 지원 내용이 담겼다.

원산지를 투명하게 보증하는 고품질 재생원료 사용으로 고객에게는 안심감과 품질을 보장하고, 재활용 업사이클링 고도화를 통해 순환경제에 이바지하는 것을 목표로 삼았다.

아모레퍼시픽은 지난 2월 실시된 환경부 투명 페트병 별도 분리배출 시범사업에 따라 천안시에서 수집한 투명 페트병을 재활용 체계를 통해 생수병, 화장품 용기 방식으로 순환시킬 계획이다. 이로써 생수병(2리터 기준) 3개를 바디워시 용기(900㎖ 기준) 1개로 재탄생하게 하는 효과를 기대할 수 있다.

아모레퍼시픽 안세홍 사장은 “아모레퍼시픽은 불필요한 플라스틱의 소비를 줄이고, 폐기 및 재활용이 쉬운 플라스틱 사용을 권장하는 레스 플라스틱 정책을 지속 실천 중"이라며 "이번 협약을 통해 국내 플라스틱 폐기물 문제 해결에 기여하고, 국내 재생원료 사용을 확대한 모범사례가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr