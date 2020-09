에스트라, 5년 연속 '올해의 브랜드 대상' 수상

[아시아경제 조유진 기자] 메디뷰티 에스트라는 24일 한국소비자포럼이 주최한 '2020 올해의 브랜드 대상'에서 5년 연속 수상했다고 밝혔다.

올해의 브랜드 대상은 2003년 첫 시상 이래 18주년을 맞았으며 매년 소비자의 직접 투표로 한 해 동안 경제?사회?문화?인물 등 각 분야에서 한 해를 빛낸 최고의 브랜드를 선정하고 시상하는 국내 최대규모의 어워즈다.

한국소비자포럼은 지난 7월27부터 9월9일까지 약 40일간 국내에 거주하고 있는 15세 이상 소비자를 대상으로 온라인과 모바일, 일대일 전화설문을 통해 올해의 브랜드 선정을 위한 대국민 투표를 진행했다. 에스트라는 ▲병원화장품 부문에서 총점 6.26 ▲더마 보습케어 부문에서는 총점 6.61을 얻었다.

에스트라 브랜드 관계자는 “약 10년이 넘는 동안 에스트라는 건강한 아름다움에 대한 연구와 고민을 거듭해왔다”면서 “특히, 올해는 민감성 피부를 가진 일반 소비자 데이터를 토대로 실질적으로 효과를 경험할 수 있는 제품을 출시하는데 주력했는데 의미 있는 성과를 거두고 있다”고 소회를 밝혔다.

에스트라는 아모레퍼시픽 그룹의 더마 코스메틱 전문 브랜드로 의약학적 경험을 바탕으로 민감하고 건조한 피부 외에 생활 스트레스형 등의 피부 고민에 대해 연구하고 솔루션을 제공하고 있다

