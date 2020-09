남부대-삼일파라뷰장학재단, 산합협력 ‘맞손’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 남부대학교(총장 조성수)는 삼일건설(주)?(재)삼일파라뷰문화장학재단(회장 겸 이사장 최갑렬)과 산학협력 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

협약을 통해 양 기관은 지식재산 창출 및 연구·개발, 취업, 학술교류 등 상호발전과 유기적 관계를 위해 협력키로 했다.

협약 내용은 ▲기술 및 경영지도에 대한 상호 정보교환 ▲기업체 대표 인사 및 전문인력의 강의와 교수의 기업체 연수 ▲학생 현장견학 및 현장실습 기회제공 ▲시설 및 기자재의 공동 활용 ▲각종 기획 및 프로젝트 공동참여 등이다.

이날 협약식에는 조성수 남부대학교 총장, 최갑렬 삼일건설 회장 겸 삼일파라뷰문화장학재단 이사장, 류창규 남부대학교 부총장, 황규석 기획처장, 김동복 산학협력단장, 김영식 무도경호학과장, 최인술 삼일건설 사장, 김맹수 부사장, 이학재 상무이사, 허봉환 상무이사 등이 참석해 자리를 빛냈다.

삼일파라뷰문화장학재단은 이날 장학금 1000만 원을 남부대에 전달하기도 했다.

조성수 총장은 “코로나19로 인해 경영여건이 녹록치 않은 상황에서도 학교발전과 인재양성을 위해 장학금을 기탁해 준 것에 대해 감사하다”고 말했다.

최갑렬 회장은 “남부대학교와 협력을 통해 상호간 발전과 지역발전에 보탬이 됐으면 한다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr