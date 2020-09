[아시아경제 이창환 기자] 최근 이틀 간 서울 여의도 트윈타워 서관에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 5명 발생했다.

이에 LG전자는 서관에 근무하는 전직원을 대상으로 오는 25일까지 원격근무 조치를 시행한다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 21일에 1명, 22일에는 직원 4명이 확진 판정을 받았다. 22일 확진 판정을 받은 4명은 21일 확진 판정을 받은 직원 A씨와 밀접 접촉한 것으로 전해진다.

LG전자는 트윈타워 서관 사무실 모든 층에 대해 방역작업을 진행하고 전 직원에 대해 오는 25일까지 원격근무로 전환하기로 했다.

트윈타워 서관은 LG전자, 동관은 LG화학과 LG디스플레이 등이 사용한다. 트윈타워 전체 인원은 6000여명이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr