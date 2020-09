‘스마트공장 한 눈에’…디지털 라이브러리 구축

스마트공장 수요기업 대상, 시각화된 종합정보 서비스 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 스마트공장 관련 종합정보를 제공하는 `스마트공장 디지털 라이브러리‘ 서비스 본격적인 구축에 들어간다고 23일 밝혔다.

기존 스마트공장 사업관리시스템은 사업지원과 관리 중심으로 운영됐다. 이에 스마트공장의 구축 효과를 체감하거나 수요자가 원하는 구축 사례에 대한 정보 제공이 어렵다는 문제가 있었다.

스마트공장 디지털 라이브러리는 9월 중 시스템 개발에 착수한다. 이후 시범 운영을 통해 다양한 의견을 반영해 12월에 1차 오픈, 2021년 2월에 최종 오픈 예정이다.

중기부는 이를 통해 스마트공장 소개와 스마트공장 구축 사례, 스마트공장 현황 및 성과 등을 쉽게 찾을 수 있는 버블맵 기반 스마트공장 종합정보 서비스를 제공하게 된다.

이와 함께 스마트공장 수요기업이 공급기업의 정보를 쉽게 확인하고 각 기업에 맞는 공급기업을 선택할 수 있는 매칭 서비스도 함께 제공한다.

김일호 중기부 중소기업스마트제조혁신기획단장은 “스마트공장 디지털 라이브러리 구축을 통해 코로나19 장기화로 견학에 어려움을 겪는 중소기업과 국민들에게 다양한 관련 정보를 쉽게 접할 수 있도록 하겠다”며 “이를 통해 중소 제조기업의 스마트공장 구축 필요성 인식과 경쟁력 제고에 도움되는 서비스가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

