[아시아경제 오주연 기자] 테크윙 테크윙 089030 | 코스닥 증권정보 현재가 18,800 전일대비 450 등락률 -2.34% 거래량 275,179 전일가 19,250 2020.09.22 15:03 장중(20분지연) 관련기사 테크윙, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 2.86% ↑[굿모닝 증시] 증시 고평가 우려…"단기 변동성 확대 전망"자! 삼성전자! 차세대 반도체, 양자컴퓨터 키운다! close 은 말레이시아 Micron Memory Malaysia SDN. BHD.와 31억7953만원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 1.70%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr