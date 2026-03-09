신용미수 대환, 저가매수 자금 모두 연 5%대 금리로 신청 당일 이용 가능

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

Advertisement

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

테크윙 테크윙 close 증권정보 089030 KOSDAQ 현재가 67,000 전일대비 4,100 등락률 -5.77% 거래량 2,925,065 전일가 71,100 2026.03.09 11:17 기준 관련기사 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 금리로 당일 해결 가능 넉넉한 투자금으로 같은 기회를 더 크게...연 4%대 금리로 4배까지 지정학 리스크 재부상…방산주에 다시 쏠리는 자금 전 종목 시세 보기 , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 close 증권정보 005490 KOSPI 현재가 329,000 전일대비 24,500 등락률 -6.93% 거래량 225,090 전일가 353,500 2026.03.09 11:17 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 전 종목 시세 보기 , 삼성중공업 삼성중공업 close 증권정보 010140 KOSPI 현재가 27,950 전일대비 350 등락률 +1.27% 거래량 5,309,615 전일가 27,600 2026.03.09 11:17 기준 관련기사 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지 같은 종목 샀는데 수익이 다르다고? 비결은 연 5%대 금리의 4배 투자금 전 종목 시세 보기 , HMM HMM close 증권정보 011200 KOSPI 현재가 20,650 전일대비 500 등락률 -2.36% 거래량 1,605,023 전일가 21,150 2026.03.09 11:17 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 전 종목 시세 보기 , 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 764,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 135,375 전일가 764,000 2026.03.09 11:17 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>