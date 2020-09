BNK경남은행, 창원시에 7000만원 상당 ‘창원사랑상품권’ 기탁

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행은 창원시에 관내 소외계층 1400세대에 7000만원 상당의 ‘창원사랑상품권’을 기탁했다고 21일 밝혔다.

김영원 경남은행 상무는 이날 시청을 방문해 허성무 창원시장에게 ‘창원사랑상품권 기탁증서’를 전달했다.

경남은행이 기탁한 7000만원 상당의 창원사랑상품권은 창원시 관내 소외계층 1400세대에 전달돼 추석 제수용품과 생필품 구입 비용으로 쓰일 예정이다.

아울러 경남은행은 추석 전까지 창원시를 비롯한 경남 시군과 울산시가 추천한 소외계층 5500세대에 지역사랑 상품권 또는 전통시장 온라인상품권을 전달할 계획이다.

김영원 상무는 “지역 내 소외 이웃들이 창원사랑상품권을 통해 더욱 풍성하고 따뜻한 한가위를 보낼 수 있기를 바란다”며 “ 가맹점 상인들의 매출 수익도 함께 증대되기를 희망한다”고 말했다.

