후레쉬푸드, 샐러드·롤 전문점 ‘디어그린’·‘아포포키친’ 현대 천호점 오픈

[아시아경제 최신혜 기자] 신선간편식 전문업체인 후레쉬푸드가 샐러드 전문점 '디어그린’과 롤 전문점 ‘아포포키친’을 처음으로 현대백화점 천호점에 오픈한다고 20일 밝혔다.

‘디어그린’은 기존 샐러드 브랜드 그린파이브의 장점에 최근 더욱 관심이 높아지고 있는 채식의 기호를 더한 매장으로, 식물성 고기인 비욘드미트 제품을 사용해 만든 샐러드나 브레이징이나 수비드 기법으로 조리해서 만든 샐러드에 수제로 만들어진 다양한 드레싱과 딥을 추가하여 독창적이고 새로운 메뉴를 선보인다.

‘아포포키친’은 육류와 해산물을 주재료로 하는 퓨전롤을 중심으로 흑미와 귀리로 지은 밥에 다양한 야채퓌레와 신선한 채소를 넣고, 구운 애호박과 가지로 감아낸 시그니쳐 비건롤 등을 더하여 더욱 다양해진 메뉴로 오랫동안 준비한 롤 전문 매장을 선보인다.

후레쉬푸드 관계자는 “다양한 식재료와 조리법을 개발해 주기적으로 건강하고 특별한 메뉴를 선보일 예정”이라며 “건강뿐만 아니라 맛있는 양질의 한 끼식사를 위한 좋은 제안이 될 것”이라고 말했다.

