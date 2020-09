'피감기관 공사수주' 논란 박덕흠, 내일 반박 기자회견

[아시아경제 강나훔 기자] 박덕흠 국민의힘 의원이 가족 명의의 건설회사를 통해 자신이 속한 국회 국토교통위원회의 피감기관들로부터 거액의 공사를 편법 수주했다는 의혹에 대해 해명에 나선다.

20일 박 의원실 측에 따르면 박 의원은 오는 21일 오후 기자회견을 열어 그간 자신에게 제기된 의혹들에 대해 상세한 입장을 밝힌다는 계획이다.

박 의원은 1000억원이 넘는 공사 수주에 대해 경쟁 업체들이 얼마든지 문제를 제기할 수 있는 100% 공개입찰이라는 주장을 펼칠 것으로 전해진다.

그는 또 백지신탁한 건설회사 주식이 수년째 처분되지 않은 데 따른 이해충돌 논란, 대한전문건설협회 회장 당시 골프장 고가 매입에 따른 배임 논란 등에 대해서도 해명할 예정이다.

국민의힘 지도부는 박 의원이 소명하면 그 내용을 검증해보겠다는 입장이다. 앞서 국민의힘은 박 의원을 국토위에서 환경노동위원회로 사보임 조치한 바 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr