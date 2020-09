LGU+, 구글 클라우드와 5G MEC 협력 맞손

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,700 전일대비 150 등락률 -1.27% 거래량 2,365,898 전일가 11,850 2020.09.18 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 프랑스車 푸조·DS에 커넥티드카 기술 도입아이돌Live, 드림캐쳐 '온택트 덕력검증소' 22일 첫 선 강남에 생긴 '틈'…하현회 부회장 "랜드마크로 만들라" close 는 구글 클라우드와 5G 핵심 기술인 모바일에지컴퓨팅(MEC) 가능성을 모색하는 협력에 합의했다고 20일 밝혔다. 두 회사는 에지 클라우드 사업 전략과 5G MEC 생태계에서 신사업 발굴에 협력한다.

MEC는 고객과 가까운 곳에 소규모 데이터센터를 설치해 데이터 전송 구간을 줄이고 5G 핵심인 초저지연 서비스를 구현하는 기술이다. LG유플러스는 지난해 10월 자율주행차 추돌사고 예방을 위해 선행차량 영상을 후방차량에 전송하는 서비스에 MEC 기술을 적용해 시연한 바 있다.

두 회사는 이번 협업을 계기로 MEC 서비스 생태계 조성과 5G MEC 솔루션 기술 경쟁력 강화, 추가 애플리케이션 개발에 협력하기로 했다. LG유플러스와 구글 클라우드가 협력하는 MEC 솔루션은 LG유플러스의 5G 네트워크를 기반으로 작동한다.

구글 클라우드는 자사의 핵심 기술인 '쿠버네티스(컨테이너화된 애플리케이션들을 자동구축·확장 및 관리하는 오픈소스 시스템)', 인공지능(AI)과 머신러닝(ML), 데이터처리·분석 등 다양한 솔루션을 제공할 계획이다.

하현회 LG유플러스 대표이사 부회장은 "LG유플러스의 우수한 네트워크를 활용, 구글 클라우드와 글로벌 협력관계를 구축해 5G MEC의 새로운 사업 기회를 모색한다"며 "대용량 데이터를 끊김 없이 전송하는 MEC를 활용해 해외에서도 통하는 5G 차별화 서비스를 발굴하겠다"고 강조했다.

토마스 쿠리안 구글 클라우드 최고경영책임자(CEO)는 "LG유플러스와 협력해 기업이 5G 기술의 잠재력을 활용할 수 있도록 지원하게 되어 기쁘다"며 "혁신적인 이번 협업을 기반으로 향후 한국을 비롯한 글로벌 사업 전반에서 비즈니스 가치를 창출하도록 다양한 5G 및 에지컴퓨팅 솔루션 활용 방안을 모색할 것"이라고 말했다.

