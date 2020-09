이재명 "국민의힘 윤희숙 의원, 지역화폐 공개토론 합시다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 국민의힘(옛 미래통합당) 윤희숙 위원장에게 언론 뒤에 숨지 말고 나와서 공개토론 하자고 공식 제안했다.

이 지사는 18일 페이스북을 통해 "윤희숙 위원장은 경제 전문가인데, 지역화폐는 소비의 지역 간 이전 차단보다 업종내 규모별 재분배에 더 중점이 있다는 거 모르시진 않으시죠"라며 "더 쉽게 말하면 성남 사람이 성남시에서 쓰라고 하는 측면보다 현대백화점이나 대형마트에서 쓸 돈 중앙시장이나 동네 점포에서 쓰라고 하는 측면이 강하다는 것을 의미한다"고 설명했다.

이어 "양극화 완화와 경제회생을 위해 유통 대기업의 골목상권 잠식으로 피해 입는 영세자영업자와 골목상권을 보호하는 지역화폐는 문재인정부의 포용정책중 하나"라며 "그런데 비중 적은 소비의 지역이전 부분만 강조하시고, 핵심요소인 규모별 이전효과는 의도적으로 외면하시는 것 같은데, 경제를 배우신 분이 이 정도를 모르실 리가 없겠지요"라고 반문했다.

나아가 "물량 자랑하며 왜곡 조작으로 기득권 옹호하는 일부 보수언론 뒤에 숨어 불합리한 일방적 주장만 하지 마시고, 수차 제안드린 국민 앞 공개토론에서 당당하게 논쟁해 보실 용의는 없습니까"라며 맞짱 토론을 제안했다.

