인천시에 따르면 미추홀구 숭의동 한 교회 건물에서 생활하던 5명과, 계양구에서 경기 안산시 확진자와 접촉한 60대 여성과 그의 남편이 코로나19 확진 판정을 받았다. 교회 생활 중 확진 판정을 받은 5명은 모두 무증상자로, 이전 확진자의 접촉자로 분류돼 검체 검사를 받은 후 확진 판정을 받았다.

신규확진자 5명이 머무르던 교회는 정식으로 등록된 종교시설이 아니며 지난달 16일 이후 대면 예배를 열지 않은 것으로 조사됐다.

