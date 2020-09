한중일 재무장관·중앙은행 총재 "금융협력 방안 논의"

[아시아경제 장세희 기자] 한·중·일 재무장관·중앙은행총재들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 경제활동의 위축, 금융시장 변동성 심화, 글로벌 가치사슬 손상 등 역내 경제에 상당한 영향을 미쳤다고 평가했다.

18일 기획재정부에 따르면 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관과 이주열 한국은행 총재는 이날 화상으로 개최된 '제20차 한·중·일 재무장관·중앙은행총재 회의'에 참석했다.

이번 회의에서 3국은 ▲최근 경제동향과 전망 ▲코로나19의 영향에 대한 정책대응 ▲동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)+3 금융협력 강화방안에 등에 대해 논의했다.

한·중·일 재무장관은 홍 부총리 주재로 이날 화상회의를 열고 이와 같은 내용이 담긴 공동발표문을 내놨다.

이들 3국은 코로나19 사태로 경제활동의 위축, 금융시장 변동성 심화, 글로벌 가치사슬(GVC) 손상 등 역내 경제에 상당한 영향이 있었음을 공감했다. 이에 따라 앞으로 불확실성을 경계하면서 모든 정책적 노력을 지속하기로 합의했다.

아울러 개방적이고, 규칙에 기반을 둔 다자간 무역ㆍ투자체제 유지의 중요성을 다시 확인했다.

