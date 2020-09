3시간 이내 1시간 예상 강수량 기준



[아시아경제 이현주 기자] 기상청이 개발한 '날씨알리미 앱'을 통해 현재 내 위치에서 강한 비가 내릴 것으로 예상되는 경우 이를 미리 알려주는 서비스가 시작된다.

기상청은 사용자가 위치한 동네에 시간당 예상 강수량이 3시간 내 1시간 강수량이 15~25㎜일 경우 '강한 비' 정보를 25㎜ 이상일 경우 '매우 강한 비' 정보를 제공한다고 18일 밝혔다.

이번 서비스는 개인 설정 없이도 위치기반을 통해 자동(푸시)으로 알려준다.

또 강수 알림 메시지에서 강수예측 상세정보와 연계해 1시간 단위의 초단기예보와 실시간 강수 예측 영상을 통해 내 주변 지역 강수 흐름을 확인할 수 있다.

강수 알림 서비스는 '날씨알리미 앱'을 내려 받은 후 사용할 수 있다.

