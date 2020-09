[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 오늘 개막한 제8회 보성세계차엑스포 ‘보성차 랜선 골든벨’ 프로그램에서 김철우 보성군수가 문제를 내고 있다. 참가자들이 온라인으로 골든벨에 참여해 차와 관련된 문제를 풀고 있다.

