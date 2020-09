[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 경기도 이천시 신둔문 육국 55사단 박격포 훈련장에서 17일 오후 1시8분경 폭발사고가 났다.

소방당국에 따르면사고로 모두 4명이 다쳐 군부대 헬기로 병원에 이송됐다. 2명은 중상, 2명은 경상을 입었다.

한편 군 당국은 자세한 사고 원인을 조사하고 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr